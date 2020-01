Les Hurricanes de la Caroline n'en finissent plus d'élaborer des scénarios de plus en plus loufoques pour célébrer une victoire devant leurs partisans.

C'est à une partie de ballon chasseur à laquelle les amateurs présents à Raleigh ont été conviés après la victoire de 4-1 de leurs favoris, mardi soir, face aux Jets de Winnipeg.