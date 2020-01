Le rajeunissement forcé de l’Impact

Au mieux, le club ramènera, s’il en est capable, les jeunes Zachary Brault-Guillard et Orji Okwonkwo, eux qui étaient en prêt avec l’équipe l’an dernier.

La seule façon que l’Impact pourrait vraiment s’améliorer c’est d’embaucher un troisième joueur désigné. L’Impact d’un joueur de grande envergure pourrait vraiment aider le club ce printemps, n’occupant qu’un demi-million de dollars sous le plafond. Mais il n’est même pas clair si l’Impact possède ce montant de disponible dans sa masse.

Disons-le, normalement lorsqu’un joueur désigné s’approche d’une entente avec un club de la MLS ou autre, les rumeurs commencent à circuler des semaines avant. En date d’aujourd’hui il n’y a rien de concret qui découle, ce qui laisse sous-entendre qu’il n’y aura pas de grosse embauche cet hiver. Dommage, avec le départ possible de Ignacio Piatti cet été, un troisième joueur désigné aurait pu transporter le club ce printemps en Ligue des champions et en MLS, et aider à faire la transition l’été prochain advenant le départ de Nacho.

La crainte des partisans

Si la Ligue des champions est un catalyseur auprès des partisans de soccer du Québec, la perspective de voir le club débuter l’année 2020 sans avoir fait d’ajout significatif fait peur. Les amateurs qui suivent l’Impact et la MLS savent très bien que la plupart du temps, les équipes qui ne bougent pas durant l’hiver sont souvent vouées à l’échec la saison suivante.

En 2014, après une première participation en séries sous Marco Schallibaum, l’Impact bouge très peu durant l’hiver, ne mettant la main sur aucun joueur d’impact. Cette année-là le club terminera l’année bon dernier du classement dans la conférence de l’Est sous Frank Klopas.

En 2017, l’histoire se répète, sous Mauro Biello le club atteint la finale de conférence et se fait éliminer par le Toronto FC en 2016. L’hiver suivant, l’Impact ne fait aucune acquisition majeure et le club croule au classement, menant au congédiement de l’entraineur québécois l’automne suivant.

La MLS est une ligue en constante évolution et les équipes dépensent de plus en plus d’argent. Chaque année, le niveau qui sépare les grandes ligues d’Europe et la MLS rétrécit un tout petit peu. Et les équipes qui pensent pouvoir survivre en faisant du surplace sont souvent vouées à connaitre des saisons difficiles.

Il n’est pas impossible que l’Impact débute l’année avec un jeune comme Clément Bayiha en tant que partant au poste de latéral droit. On parle ici d’une recrue en apprentissage qui n’a pratiquement jamais joué à cette position.

L’Impact n’a pas non plus su trouver de renfort au poste d’attaquant de pointe. Maxi Urruti n’a marqué que quatre buts en 2019 et Anthony Jackson-Hamel revient d’une blessure et doit encore faire ses preuves s’il devient titulaire.

Le timing n’est vraiment pas idéal. Si à l’inverse l’Impact était dans un mode agressif et montrait son désir inébranlable de tenter dès cette année de gagner la Ligue des champions, et devenir le premier club de la MLS à se qualifier pour la Coupe du monde des clubs, cela pourrait véritablement devenir un moment tournant dans l’histoire du club.

Face à cette réalité, il va falloir se croiser les doigts et espérer un petit miracle.