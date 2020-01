Impact | Repenser le camp d’entraînement

Un manque à gagner important

Peu importe le sport, le camp d’entraînement s’avère toujours un générateur d’espoir. Rien n’est encore perdu, même si sur papier ton équipe n’est pas la meilleure. Tous les espoirs sont encore permis.

Les amateurs ont de l’intérêt pour la présaison, à preuve, souvent les partisans cherchent désespérément des liens vidéos sur le web pour pouvoir visionner les matchs qui ne sont pas toujours web diffusés. La majorité des autres sports d'ici diffusent maintenant tous leurs matchs préparatoires, via la télé ou le web, car cela s'avère tout simplement une source de revenus de plus.

Il ne serait même pas surprenant que certains amateurs soient prêts à payer un petit montant par match pour avoir le droit d’observer leur équipe en préparation via le web. Ça, c’est sans compter ceux qui auraient même de l’intérêt pour se déplacer pour aller voir des matchs en direct.

Se rapprocher de ses partisans

L’Impact joue la majorité de ses matchs préparatoires dans le secteur de St. Pete, dans le Nord-Ouest de la Floride. L’organisation des Rowdies de l'USL organise un mini-tournoi annuellement, auquel participent quatre ou cinq équipes de la MLS.

Tout est en place pour accommoder les équipes et rendre les matchs faciles à organiser. Mais la réalité, c’est que le camp est extrêmement dispendieux et ne rapporte rien financièrement à l'Impact. C’est la haute saison à St. Pete au mois de février et tout est cher, même pour un club de soccer. Normalement, il n’y a pas plus qu’une poignée d’amateurs de l’Impact qui s’y rendent pour voir les matchs.

Selon les informations obtenues par le 98.5, l’Inter de Miami, nouvelle équipe de MLS en 2020, songe sérieusement à organiser son propre tournoi printanier. Cette année, il était impossible de le faire, car leur nouveau stade à Fort Lauderdale, le nouveau Lockhart Stadium, n’est pas encore à 100% opérationnel. Mais il ne serait pas impossible que le projet voit le jour en 2021.

Comme à la belle époque des Expos, qui s’entraînaient à West Palm Beach, il serait très important pour l’Impact de se rapprocher de son public lors du camp d’entraînement. Des centaines de milliers de Québécois sont en Floride, dans ce coin de pays durant l’hiver, pour esquiver le froid du Canada.

Avec une bonne campagne de marketing dans la région, des matchs préparatoires annoncés plusieurs mois d’avance, l’Impact pourrait réussir un bon coup.

Quoi de mieux pour lancer la saison que d’offrir aux Québécois des matchs préparatoires facilement accessibles via le transport et à des prix plus que raisonnables. Imaginez conduire sur Commercial Boulevard à Fort Lauderdale et voir à l’arrivée du stade des drapeaux de l’Impact flotter! C’est communément le cas autour des stades de baseball des ligues mineures lors de la période de la ligue des pamplemousses.

Rien de plus plaisant que d’assister à un match de ton équipe de cœur dans une atmosphère sans pression, par un bel après-midi floridien, pour quelques dollars seulement.

L’Impact pourrait conclure une entente avec l’Inter de Miami pour partager les profits générés par la vente des billets, la nourriture et les boutiques souvenirs où des articles promotionnels de l’Impact pourraient aussi être vendus.

Il ne serait pas non plus surprenant de voir plus de médias du Québec s’y déplacer pour couvrir les activités du club, là où les frais de déplacement sont moins importants. Une entente promotionnelle pourrait même être conclue avec le journal francophone local, le Soleil de la Floride, pour assurer une couverture complète du camp pour les nombreux Québécois sur place. Comment l’Impact pourrait-il y perdre au change?

Si l’Inter est sérieux dans ses démarches pour organiser ce type de tournoi présaison, l’Impact doit absolument s’assurer de conclure une entente avec le club de David Beckham, pour être certain de jouer ses matchs présaisons là, pour plusieurs années à venir.

Mettre sur pied les bases d’un tel projet pourrait enraciner les habitudes des amateurs de soccer du Québec. La popularité de la ligue des pamplemousses au baseball n’est pas un hasard. Les gens savent depuis des années où le club s’entraîne, et depuis des mois quand auront lieu les matchs.

Dans les années 70 et 80, les Québécois avaient l’habitude de se déplacer vers la Floride en grand nombre pour assister à des matchs préparatoires des Expos. En créant ce genre d'habitude annuelle, on ne ferait que cimenter l’amour des partisans pour leur équipe.

Qui sait, le camp de l’Impact pourrait faire partie intégrante des vacances de plusieurs familles du Québec qui aiment le soccer, et qui en feront une habitude et une tradition au travers les années. Sur une vision long terme, le jeu en vaudrait définitivement la chandelle.