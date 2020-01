«Mon plus beau moment sportif» -Laurent Duvernay-Tardif

Le joueur de ligne offensif Laurent Duvernay-Tardif s'en va au Super Bowl!

L'athlète québécois a pu célébrer l'évènement avec ses deux principaux alliés: sa conjointe Florence Dubé-Moreau et son agent Sasha Ghavami dans les minutes qui ont suivi la victoire des Chiefs de Kansas City, 35-24 en finale de l'Association américaine devant les Titans du Tennessee.

«Mon plus beau moment sportif», a titré Duvernay-Tardif pour accompagner la photo de célébrations partagée et largement commentée sur les réseaux sociaux du premier Québécois, joueur régulier d'une formation de la NFL, à participer au plus grand évènement sportif de la planète.

Le Super Bowl, qui mettra aux prises les Chiefs aux 49ers de San Francisco, aura lieu à Miami le 2 février.