Mahomes et les Chiefs obtiennent leur billet pour le Super Bowl

Patrick Mahomes, Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs de Kansas City ont démontré du caractère lors de leur rencontre contre les Titans du Tennessee. Après avoir tiré de l’arrière 10 à 0 puis 17 à 7, ils ont ouvert la machine et n’ont plus jamais regardé en arrière par la suite, prenant la mesure des Titans par la marque de 35 à 24.

Après un premier quart qui s’est conclu avec une avance de 17 à 7 pour le Tennessee, Kansas City a répondu avec deux touchés au deuxième quart, puis des touchés au troisième et au quatrième quart, tout en limitant les Titans à une seule réplique.

Le quart-arrière Patrick Mahomes a brillé avec deux passes de touchés, en plus d’en inscrire un lui-même sur un bel effort individuel. Il a porté son total de passes de touché en série éliminatoire à 11, sans jamais avoir subi d’interception.

Pour le Québécois Laurent Duvernay-Tardif, la fierté était palpable lorsqu’il s’est adressé à Didier Orméjuste du Réseau des Sports après la rencontre. Il s’est dit fier de la performance de son quart arrière et tellement heureux pour les partisans. Il réalise enfin son rêve d’atteindre le plus grand événement sportif sur la planète.

Les Chiefs de Kansas City se dirigeront donc au Super Bowl pour une première fois en 50 ans et affronteront l’équipe gagnante entre les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco le 2 février du côté de Miami.