Match des étoiles | Le hockey féminin à l'honneur

Le match des étoiles de la LNH aura lieu la semaine prochaine et pour l’occasion une nouvelle programmation a été mise en place.

Avant de l’aborder lors de leur intervention du premier entracte du match de samedi soir, Martin McGuire et Dany Dubé ont commenté la réussite de Patrick Kane des Blackhawks de Chicago qui, avec une passe, a maintenant 999 points en carrière. Un seul point ne le sépare donc maintenant de la fameuse marque des 1000 en carrière dans la LNH.

Revenant au match des étoiles notre descripteur des matchs du Tricolore et notre analyste ont fait le tour des activités que l’on retrouvera leur des compétitions.

Tout d’abord, une nouveauté, le défi des francs-tireurs. Une passerelle sera installée en hauteur à près de 30 pieds du sol et de cette passerelle, les joueurs devront tenter d’atteindre des cibles. On se questionne sur la pertinence de cette compétition, mais bon, gardons l’esprit ouvert…

Un défi à trois contre trois aura aussi lieu entre certaines des meilleures joueuses élites du Canada et des États-Unis. Parlant de cette initiative pour mousser le hockey féminin, Martin et Dany soutiennent qu’ils auraient davantage aimé voir une compétition entre les hommes et les femmes. Un défi à trois contre trois sans contact aurait été particulièrement intéressant à suivre entre les meilleures joueuses et les étoiles de la LNH.