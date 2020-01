Victoire in extremis signée Kovalchuk, Price et Tatar

Les Canadiens de Montréal ont vu les Golden Knights de Las Vegas revenir de l’arrière à deux occasions pour créer l’égalité et forcer la prolongation puis les tirs de barrage. Les Montréalais ont finalement pu souffler un peu grâce à Ilya Kovalchuk, Carey Price et Tomas Tatar qui leur ont donné l’avantage en toute fin de séance. Les Canadiens partent finalement pour le congé du match des étoiles avec les deux points d’une victoire de 5 à 4 et sauvent la face contre leur ancien capitaine.

Le quatrième trio a pris les choses en main dès le début de la première période pour permettre aux Canadiens de s’inscrire au pointage. Alors qu’ils mettent de la pression en zone adverse, Nate Thompson remet le disque à Dale Weise derrière le filet et celui-ci, du revers, envoie le disque à Nick Cousins qui glisse devant la cage de Fleury avant de le déjouer sous la jambière. Montréal prend les devants 1 à 0.

Le premier trio poursuit par la suite sur cette lancée. Lorsque Tomas Tatar effectue une poussée en zone des Golden Knights alors qu’il reste un peu moins de huit minutes à la première période, il perd la rondelle, mais cette dernière est reprise par Phillip Danault qui rejoint Ilya Kovalchuk devant le filet. Le Russe s’y prend à deux reprises pour déjouer Marc-André Fleury et donne une avance de deux buts aux siens. 2 à 0 pour la troupe de Claude Julien.

En fin de première période, Montréal augmente son avance à 3 à 0 lorsque Brett kulak envoie la rondelle vers la cage de Marc-André Fleury. Le disque dévie ensuite sur le défenseur Shea Theodore avant de tromper la vigilance du gardien. Montréal termine la période avec une avance de trois buts.

En milieu de deuxième période, les Golden Knight profitent d’une passe Shea Theodore vers Reilly Smith et puis vers Jonathan Marchessault qui ne se fait pas prier pour lancer et déjouer Carey Price. Vegas n’a pas dit son dernier mot. C’est maintenant 3 à 1.

Les Golden Knights continuent ensuite sur leur lancée et alors qu’il ne reste que cinq minutes à la deuxième période, le centre Paul Stastny s’y prend à trois occasions pour pousser une rondelle libre derrière Carey Price alors que Max Pacioretty est à ses côtés. Price ne peut s’emparer du disque et les Golden Knights réduisent l’avance des Canadiens à un seul but. 3 à 2 pour Montréal.

Tel qu’en première période, le quatrième trio prend les choses en main pour les Canadiens en milieu de troisième. Dale Weise fonce à toute vitesse en zone adverse dans une descente à deux contre un en compagnie de Nick Cousins. Weise remet la rondelle à son coéquipier, qui n’hésite pas un instant et tire sur réception pour battre Fleury une deuxième fois dans la rencontre. Montréal souffle un peu plus alors que l’équipe reprend une avance de deux buts. 4 à 2 pour le Tricolore.

Les Golden Knights ont offert un petit coup de frayeur aux hommes de Claude Julien avec à peine deux minutes à jouer à la rencontre. Qui d’autres que Max Pacioretty pour garder son équipe dans le match avec l’aide de Shea Theodore. Las Vegas demeure dans le match et ramène la marque à 4 à 3.

Comble de malheur pour le Tricolore, les Golden Knights, par l’entremise de Reilly Smith, avec l’aide de Paul Stastny et de Shea Theodore viennent créer l’égalité avec seulement sept secondes à faire au match. Impression de déjà-vu… il y aura une prolongation.

Les chances ont été nombreuses pour les Canadiens en prolongation, mais Marc-André Fleury a su garder le fort pour son équipe, si bien que les tirs de barrage sont nécessaires.

1- Kovalchuk s’élance et déjoue Fleury

1- Marchessault s’élance et déjoue Price

2- Cousins est arrêté par Fleury

2- Theodore est arrêté par Price

3- Armia n’arrive pas à tirer

3- Tuch est arrêté par Price

4- Tatar déculotte Fleury et marque!

4- Price arrête le tir de Smith et donne la victoire à son équipe!

La prochaine rencontre des Canadiens aura maintenant lieu le 27 janvier alors que le CH affrontera Alex Ovechkin et les Capitals de Washington après la pause du match des étoiles.