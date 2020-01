Quatre citations que j'ai retenues en jouant pour Danny Maciocia -Alexandre Laganière

La saison 2014 des Carabins passera à l’histoire. Les Bleus battent le Rouge et Or de l’Université Laval chez eux en finale québécoise de la Coupe Dunsmore. Les Rouges n’avaient pas perdu sur leur terrain depuis 2004, et avaient gagné la Dunsmore les 11 années précédentes.

On gagne ensuite la demi-finale canadienne au CEPSUM, devant nos partisans. Nous allons affronter l’Université McMaster en finale canadienne. Pour la première fois de leur histoire, les Carabins se rendent à la Coupe Vanier. Pour la première fois en 50 ans, la finale de la Coupe Vanier se tient à Montréal. Les astres sont alignés. Je reçois des appels et des messages textes par dizaines de personnes pour me féliciter et me souhaiter bonne chance. On nous prévient que les Canadiens ne jouent pas cette semaine-là, qu’on parlera beaucoup de nous dans les rubriques sportives.

Pour l’étudiant de 23 ans que je suis, cette tornade médiatique semble surréelle. Au premier meeting d’équipe de cette semaine en route vers la finale de la Coupe Vanier, Danny parle avec toute l’expérience d’un coach qui a vécu des championnats. «Les gars, je vous le dis, tout le monde va vous demander des billets pour la finale. Tout le monde va vous demander des faveurs. Tout le monde veut être votre ami quand ça va bien. Mais souvenez-vous qui était là quand ça allait mal.» Ce jour-là, j’ai réalisé toute l’importance de soutenir et d’encourager les gens qui m’entourent. Surtout quand le ciel est plus gris, surtout quand ça ne va pas bien. Je me dis aussi que pour ceux qui ont essayé de me décourager dans mes projets ou qui m’ont fait douter de moi. Tant pis pour eux, je ne les inviterai pas à ma fête.