«C’était important de rebondir» - Claude Julien

«C’est un gros match pour nous ce soir. C’est l’équipe qui est la plus proche pour nous pour accéder aux séries. Surtout après hier soir, c’était important de rebondir, c’est ce qu’on a fait ce soir. On a joué un match solide et intelligent. On n’a pas joué sur nos talons. Maintenant, il faut avoir ce genre de performance à la maison. C’est là qu’on veut s’améliorer et montrer à nos partisans ce qu’on est capable de faire. On le fait mieux sur la route qu’à domicile et on veut absolument corriger ça»