Alex Ovechkin pourrait devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire de la LNH

Dans son commentaire durant le deuxième entracte du match Canadien-Flyers, Dany Dubé a affirmé que d’ici la fin de sa carrière, Alex Ovechkin pourrait bien devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la LNH.

En marquant ses 29e, 30e et 31e buts de la saison contre les Devils du New Jersey, jeudi soir, Alex Ovechkin a inscrit ses 687e, 688e et 689e buts en carrière, le plaçant au 11e rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la LNH.

Ainsi, il n’est plus qu’à un but de rejoindre Mario Lemieux (690), à trois buts de Steve Yzerman (692) et à cinq buts de Mark Messier (694).

Selon Dany Dubé, si Ovechkin poursuit sur son rythme de saison de 30 buts et plus d’ici la fin de sa carrière, le hockeyeur russe de 34 ans pourrait bien dépasser Gordie Howe (801) et finir sa carrière de buteur au deuxième rang de l’histoire de la LNH, derrière Wayne Gretzky qui a inscrit 894 buts.