Le Canadien brille face aux Flyers

Le Canadien de Montréal avait absolument besoin d'une victoire contre les Flyers de Philadelphie, jeudi soir, s'il voulait encore pouvoir rêver de participer aux séries. La troupe de Claude Julien peut dire mission accomplie!

Alors qu'il tirait de l'arrière 1-0, le Canadien a inscrit quatre buts sans riposte pour signer une belle victoire de 4-1 contre les Flyers.

Les marqueurs du CH ont été Tomas Tatar (17), Ilya Kovalchuk (5, 6) et Artturi Lehkonen (11). Phillip Danault a contribué à trois buts des siens, alors que Tatar a également obtenu deux mentions d'aide en plus de son but.

Carey Price (19-16-4) a bloqué 40 des 41 tirs des Flyers, lui permettant de récolter sa 19e victoire de la saison.

Le Tricolore a marqué un but en trois jeux de puissance et a blanchi les Flyers à quatre reprises en infériorité numérique.

Grâce à cette victoire, le Canadien (21-21-7; 49 points) est maintenant à sept points de la position de deuxième équipe repêchée détenue par les Blue Jackets de Columbus (24-16-8; 56 points). Toutefois, les Blue Jackets détiennent un match en main sur le Tricolore.

Résumé du match

1re période

Les Flyers se sont inscrits au pointage les premiers avec un but marqué en fin de période, à 18:47, par Joel Farabee (4). CH 0- Flyers 1

Mais 18 secondes plus tard, Tomas Tatar a créé l'égalité quand il a marqué son 17e but de la saison à 19:05, sur des passes de Phillip Danault (21) et Ben Chiarot (9). CH 1- Flyers 1

2e période

Le CH a amorcé la 2e période en lion en inscrivant deux buts en 11 secondes, et ce, dans les deux première minutes de jeu.

D'abord, Ilya Kovalchuk a inscrit son cinquième but, à 2:08, alors que le CH était en supériorité numérique. Shea Weber a décoché un plomb qui a rebondi sur Nick Cousins qui se trouvait devant le filet adverse. Alors que Cousins grimaçait de douleur sur l'effet de la puissance du tir de Weber, Kovalchuk a poussé la rondelle libre derrière le gardien Alex Lyon. CH 2- Flyers 1

Puis 11 secondes plus tard, Arrturi Lehkonen a déjoué Lyon pour marquer le troisième but du CH à 2:19. C'était le 11e but de Lehkonen sur des passes de Phillip Danault (22) et Tomas Tatar (25). CH 3- Flyers 1

3e période

En début de 3e, les Flyers ont bénéficié d'un jeu de puissance de deux minutes quand Jesperi Kotkaniemi a écopé de 17 minutes de pénalités à 1:47.

Le tout a débuté quand Robert Hagg a frappé durement Ryan Poehling contre la bande. Immédiatement Jesperi Kotkaniemi est venu à la rescousse de son coéquipier et a jeté les gants contre Hagg. Le jeune attaquant du Canadien a écopé de trois pénalités: deux minutes pour avoir été l'instigateur, cinq minutes pour s'être battu et 10 minutes pour inconduite.

Fort heureusement, le CH a tenu le coup en infériorité numérique.

Après avoir écopé d'une pénalité, Phillip Danault s'est bien racheté en alimentant Ilya Kovalchuk d'une superbe passe dans l'enclave. Le Russe de 36 ans n'a pas raté sa chance et a inscrit son 6e but de la saison et son 2e de la soirée, à 11:13. Des mentions d'aide ont été accordées à Danault (23) et Tatar (26). CH 4- Flyers 1

La marque finale: Canadien 4 - Flyers 1.