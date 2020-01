L’Impact et Soccer Québec s’associent

L’Impact pourrait aussi offrir certains services comme des cliniques aux entraineurs et autres.

Soccer Québec est l'organisme régissant le soccer, sous toutes ses formes, sur le territoire québécois depuis 1911. Son mandat est de régir, promouvoir et de développer la pratique du soccer auprès de ses membres. Soccer Québec compte plus de 200 000 membres, répartis en joueurs, entraîneurs, arbitres et bénévoles. Il s'agit de la plus grosse fédération sportive du Québec.

« Nous voulons que les jeunes qui poussent dans le soccer québécois regardent vers l’Impact et rêvent de se rendre avec nous quand ils seront grands. »