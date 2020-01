Canadien-Flyers | À 9 points d'une place en séries

Le Canadien affronte ce soir les Flyers, à Philadelphie, l’une des équipes que la formation montréalaise pourchasse en vue d’une participation aux séries éliminatoires qui est de plus en plus problématique.

Le Tricolore (20-21-7, 47 points) accuse 9 points de retard sur les Flyers (25-16-6, 56 points) qui occupent la position de deuxième équipe repêchée (huitième place) de l’Association de l’Est.

Cet écart de 9 points est le même qu’avec les Maple Leafs de Toronto (25-16-6, 56 points) qui viennent au troisième rang de la section Atlantique, l’autre porte d’entrée potentielle du Canadien pour les éliminatoires.

Notons que les Flyers et les Maple Leafs ont disputé un match de moins que l’équipe de Claude Julien et que quatre autres formations (Blue Jackets de Columbus, Panthers de la Floride, Sabres de Buffalo, Rangers de New York) se situent au classement de l’association entre les Flyers et le Canadien. Avec 34 matchs à disputer pour le Bleu-Blanc-Rouge, il commence à se faire tard.

Carey Price sera de retour devant le filet des siens. Joel Armia et Brett Kulak seront insérés dans la formation. Jordan Weal et Cale Fleury seront laissés de côté.

