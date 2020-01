Domi cloué au banc:«J'ai fait ce que j'avais à faire» -Claude Julien

Un cafouillage derrière le filet, une pénalité inutile en zone neutre et une bourde à la ligne bleue ont mené directement à trois des quatre buts des Blackhawks, mercredi soir.

Dire que les joueurs du Canadien n’ont pas aidé leur relève de l’évidence.

C’est néanmoins la pénalité de Max Domi à l’endroit de Matthew Highmore en deuxième période dont les journalistes voulaient parler après le revers.

Claude Julien a cloué Domi sur le banc après cette énième gaffe du genre cette saison. Au point de ne pas l’utiliser quelques minutes plus tard lorsque le Tricolore s’est retrouvé en avantage d’un homme. Et quand on lui a demandé pourquoi, la réponse a été cinglante.