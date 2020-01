«On n'était pas là du tout, du tout» - Claude Julien

Claude Julien n’a vraiment pas fait dans la dentelle au terme du revers de 4-1 des siens contre les Blackhawks de Chicago.

«C’est une équipe qui ont des bons bâtons. Ça a été mis au clair en partant, avant le match », a dit Julien, en guise d’introduction.

« On n’était pas là du tout, du tout. On perdait les bagarres… Les rondelles libres… Des mauvaises décisions… on ne méritait pas ce match du tout. »

Relativement au troisième but des Blackhawks, lorsque le gardien Charlie Lindgren a perdu son bouclier, l’entraîneur du Canadien n’a pas tergiversé.

« L’explication (des arbitres) n’est pas compliquée. Le seul moment où ils peuvent siffler, c’est quand (le gardien) perd son masque. C’est ce qui est arrivé. On n’a pas sorti la rondelle… C’est dommage, mais c’est le règlement.

« C’est un règlement qu’il faudra peut-être regarder de plus près à moment donné… Le masque, c’est important, mais les gants aussi. Ces parties d’équipement sont importantes, surtout quand un gars fait un tir sur réception dans l’enclave. C’est dangereux. »