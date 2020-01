Le retour des mauvaises habitudes: revers de 4-1 pour le Canadien

Le Canadien de Montréal avait l’occasion de remporter un troisième match consécutif pour la première fois en plus d’un mois, mais il complètement raté son coup, mercredi, face aux Blackhawks de Chicago qui l’ont emporté 4-1.

Deux erreurs en défensive et une pénalité coûteuse ont mené à trois des quatre buts des Blackhawks (22-20-6, 50 points) qui ont remporté une troisième victoire d’affilée.

Zach Smith (3e et 4e), Alex DeBrincat (12e) et Drake Caggiula (4e) ont inscrit les buts des vainqueurs, Phillip Danault (12e) évitant le jeu blanc pour le Canadien (20-21-7, 47 points).

Charlie Lindgren a fait face à 28 tirs, tandis que Corey Crawford a repoussé 32 des 33 rondelles dirigées vers lui.

Le Tricolore sera à Philadelphie, jeudi, afin d’affronter les Flyers, qui ont vaincu les Blues, à St. Louis, en prolongation.

Le Canadien a donc 9 points de retard au classement sur les Flyers (derrière équipe repêchée de l'Association de l'Est) et les Maple Leafs de Toronto (au 3e rang de la section Atlantique). Tant les Flyers que les Maple Leafs ont disputé un match de moins.

Infériorité numérique

Le Canadien s'est bien défendu durant 77 secondes de désavantage numérique, il fait jeu égal durant 43 secondes à quatre contre quatre, puis il s'est tiré dans le pied en avantage d'un homme.

Charlie Lindgren et Tomas Tatar ont cafouillé avec la rondelle derrière le but du Tricolore, Drake Caggiuala s'en est emparée et il a refilé le disque à Zach Smith qui a lancé dans un filet désert à 5:42. Smith a doublé la mise des siens quelques minutes plus tard, à 8:32, en faisant dévier un tir de la pointe de Slater Koekkoek.

But rapide

Le Canadien a entrepris la deuxième période en force. En moins d'une minute, Phillip Danault a créé l'égalité avec l'aide d'Ilya Kovalchuk et de Tomas Tatar.

Les Blackhawks ont repris ce but à 11:27, lors d'un avantage numérique, à la suite d'une pénalité inutile de Max Domi pour rudesse en zone neutre. Lindgren a semblé se blesser durant la séquence à la jambe gauche en faisant le grand écart, au point qu'il a perdu son bloqueur sur le jeu.

Il est demeuré néanmoins dans le match, ce qui n'a pas été le cas de Domi durant plusieurs minutes, quand il a été cloué au banc par Claude Julien.

Caggiula a mis à toute fin pratique le match hors de portée du Canadien quand il a profité d'une erreur de Jordan Weal à sa ligne bleue pour inscrire le quatrième but des siens.