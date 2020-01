Piatti doit faire son mea-culpa

Nacho Piatti est le meilleur joueur de l’histoire de l’Impact de Montréal, il n’y a aucune discussion à ce sujet. Mais l’automne dernier, il a vraiment raté son coup lorsqu’il a refusé de se présenter au bilan de fin de saison.

Le nouveau directeur technique du club Olivier Renard l’a répété à plusieurs reprises depuis ce jour: ce n’est pas l’exemple que l’on désire voir son capitaine donner.

Renard a indiqué lors du point de presse de la semaine dernière qu’il allait parler à son capitaine seulement à son retour à Montréal. Eh bien, Piatti est arrivé en ville samedi et il rencontrera probablement les médias pour la première fois en 2020, mardi.

Si l’Impact et Piatti ont réglé le dossier à l’interne, il faudrait aussi que cela se fasse clairement dès mardi avec les médias et les partisans. Avant même que les médias sentent l’obligation de demander une explication au numéro 10 de l’Impact, Nacho devrait prendre le taureau par les cornes et éteindre le feu.

Une déclaration de ce genre ferait l'affaire: « Je voudrais prendre le temps de m’excuser de ne pas avoir salué une dernière fois les partisans et les médias en fin de dernière saison, j’avais des préoccupations autres cette journée-là et j’ai manqué à cette responsabilité. Je vous assure que ça ne se reproduira pas. »

À ce moment, aucune autre question supplémentaire ne serait nécessaire.

Piatti ferait une grave erreur en tentant d’éviter le sujet ou d'esquiver des questions subséquentes sur cette histoire.

Un joueur comme Evan Bush, qui avait connu une année difficile, n’avait surement pas le goût d’être là non plus cette fameuse journée de bilan 2019. Mais il a fait cela comme un grand, répondant aux questions et saluant une dernière fois les partisans.

Piatti a peut-être hérité du titre de capitaine à cause de son énorme talent et sa capacité de mener les troupes sur le terrain, mais il se doit aussi de donner l’exemple à l’extérieur et l’erreur du mois d’octobre dernier doit être réparée dès demain, pour permettre au début du camp 2020 de débuter sur le bon pied.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports