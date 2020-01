«Je réalise enfin un rêve que je caresse depuis longtemps» -Danny Maciocia

«Mario, Danny et Khari sont le trio dont nous avons besoin afin de véritablement devenir une grande organisation autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Mario est reconnu pour son leadership, il connaît le marché québécois et il a laissé sa marque dans le milieu des affaires. Danny, lui, a gagné partout où il a dirigé une équipe de football, que ce soit comme entraîneur ou comme directeur-général. Quant à Khari, il a démontré l'an dernier qu'il est l'homme de la situation pour mener cette équipe et que les joueurs sont prêts à tout donner pour lui.»