Promotion pour Martin Brodeur chez les Devils

Alors qu’un changement de direction s’opère dans les bureaux de la direction des Devils du New Jersey, le Québécois Martin Brodeur obtient une promotion à titre de conseiller aux opérations hockey pour le nouveau directeur général par intérim, Tom Fitzgerald.

Les récents insuccès des Devils du New Jersey ont donc mené le propriétaire de l’équipe Josh Harris a passer le balai dans son personnel de direction et on a appris dimanche que Ray Shero avait quitté ses fonctions de directeur général.

Désirant donner une nouvelle direction à son équipe, le propriétaire estime que ce changement est dans le meilleur intérêt de l’équipe et que Shero était en accord avec cette direction.

Soulignant qu’il est un dirigeant hockey talentueux, le propriétaire a fait savoir par communiqué qu’il a confiance que Shero aura du succès ailleurs dans le futur.

Martin Brodeur obtient donc une promotion au sein de la direction des Devils, lui qui, jusqu’à présent, travaillait au développement des jeunes espoirs de l’organisation.

L’un des dossiers sur son bureau sera certainement la relance de P.K. Subban qui fait du surplace depuis son arrivée au New Jersey.