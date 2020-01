Coupe de l'ATP | Conclusion sur fond de controverse

Après que de nombreuses critiques aient fusé de toute part sur la tenue de la Coupe de l’ATP moins d’un mois après la conclusion de la Coupe Davis, c’est finalement sur le fond d’une petite controverse que le tournoi international s’est conclu avec la victoire de Novak Djokovic et de la Serbie.

Après qu’il ait vaincu Rafael Nadal dans un match en simple, le Serbe a dû jouer le dernier match en double moins d'une heure après, encore une fois contre les représentants de l’Espagne.

Épuisé par sa défaite en simple, son opposant Rafael Nadal a, pour sa part, décidé de ne pas prendre part à la dernière rencontre de double, forçant son équipe à miser sur Feliciano Lopez à sa place.

Novak Djokovic et Victor Troicki ont donc pris la mesure de Lopez et de son coéquipier Pablo Carreno Busta en deux manches de 6-3 et 6-4.

En réaction à son abandon, Rafael Nadal a enjoint la Fédération internationale de tennis et l’ATP à négocier de bonne foi pour la mise en place d’une seule coupe du monde qui réunirait annuellement les meilleures raquettes mondiales, peu importe qui quelle gouverne relèvera ce nouvel événement.