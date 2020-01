Price, Kovalchuk et Suzuki donnent la victoire aux Canadiens

Un match inspiré de Carey Price, un but de Nick Suzuki en début de rencontre et le premier but d’Ilya Kovalchuk dans l’uniforme des Canadiens de Montréal en prolongation ont permis au Tricolore de se sauver avec les deux points à Ottawa contre les Sénateurs.

Malgré que la troupe de Claude Julien a été dominée 42 à 25 au chapitre des lancers, Carey Price a su garder son équipe dans la rencontre et a donné la chance à ses coéquipiers garder l’espoir de mettre fin à la séquence de huit défaites de suite que vivaient jusqu’alors les Canadiens.

Le CH a profité d'un avantage numérique, en milieu de première période, pour ouvrir la marque. Nick Suzuki reçoit la rondelle à la pointe de la part de Jeff Petry et dirige la rondelle vers le filet à l’aide d’un bon tir des poignets qui trompe la vigilance du gardien Marcus Hogberg en se logeant dans le haut du filet. 1 à 0 Montréal.

La marque persiste jusqu’en fin de troisième période. Alors qu’il ne reste que six minutes, Drake Batherson touche la rondelle devant le filet de Carey Price, mais Matthew Peca la dirige accidentellement derrière son gardien alors qu'il tente de la repousser. Une autre malchance frappe le Tricolore et les Sénateurs créent l'égalité.

Le match se transporte ensuite en prolongation et pour une fois, la chance sourit au Tricolore. Alors qu’il effectue une montée au filet à deux contre un, Ilya Kovalchuk prend tout son temps avant de décocher un tir des poignets précis et surprend le gardien des Sens pour offrir la victoire aux Canadiens avec son premier filet depuis sa signature avec l'équipe de Marc Bergevin il y a à peine un peu plus d'une semaine.

Montréal met donc officiellement fin à sa deuxième série de huit revers cette saison.

La troupe de Claude Julien était privée de l'attaquant Brendan Gallagher, qui est resté à Montréal alors qu'il ressent de nouveau des maux de tête à la suite de la commotion cérébrale qu'il a subie lors d'un contact accidentel avec le genou de son coéquipier Ben Chiarot le 31 décembre dernier en Caroline.

Le Tricolore devait aussi composer avec la perte de Ben Chiarot, qui est toujours incommodé par une blessure au bas du corps. Le Québécois Marco Scandella évoluait donc à sa place aux côtés de Shea Weber au sein de la première unité défensive.

Le vétéran Dale Weise prenait aussi la place de Jordan Weal au sein de la formation, alors que Carey Price défendait la cage du Bleu-Blanc-Rouge.



La formation des Canadiens

Tatar - Danault - Kovalchuk

Lehkonen - Domi - Suzuki

Cousins - Kotkaniemi - Peca

Poehling - Thompson - Weise

Scandella - Weber

Kulak - Petry

Mete - Fleury

Price

Lindgren