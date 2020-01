NFL: les prédictions de Bruno Heppell

Le premier weekend éliminatoire de la NFL a réservé quelques surprises.

Peu observateurs s’attendaient à voir les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre s’incliner à domicile. Et les Bills de Buffalo ont laissé filer une avance de 16 points aux mains des Texans.

Que prévoit Bruno Heppell ce weekend lors des quatre matchs où toutes les équipes locales ont bénéficié de deux semaines de pause?

Minnesota (11-6) à San Francisco (13-3)

« Les Vikings et Kirk Cousins arrivent là contre toute attente après avoir battu les Saints. Ça va être le premier match de séries du quart Jimmy Garappolo qui va avoir beaucoup de pression. Ce sont des équipes qui aiment courir avant de passer. J’y vais avec l’équipe à domicile. »

Tennessee (10-7) à Baltimore (14-2)

« C’est l’entrée en scène du joueur par excellence de la ligue, le quart des Ravens Lamar Jackson. Ce sont deux équipes qui jouent du football intimidant, où l’on tente de dominer à la ligne de mêlée. Quel front défensif va enrayer le plus l’attaque au sol adverse? Si j’ai à gager, je pense que les Ravens vont donner plus de problèmes aux Titans. »

Houston (11-6) à Kansas City (13-3)

« Les Texans ont battu les Chiefs cette année (31-24) avec 472 verges d’attaque. Il va falloir la même recette pour laisser l’attaque de Patrick Mahomes sur le banc. Mais les Chiefs avaient beaucoup de blessés et leur défense est la meilleure de la Ligue en fin de saison. Je prends les Chiefs. Ils ont une équipe pour gagner le Super Bowl. »

Seattle (12-5) à Green Bay (13-3)

« Russell Wilson contre Aaron Rodgers. Mais ça ne va pas bien pour les Seahawks à Green Bay ces dernières années : 0-3 pour Russell Wilson au Lambeau Filed. Et on annonce une tempête de neige samedi et des rafales de vent, dimanche. Ça ne sera pas évident pour les Seahawks qui jouent dans des conditions clémentes sur la côte Ouest. Je n’ai pas été impressionné par les Seahawks contre les Eagles la semaine passée ».

Le bloc NFL commence à 5:20...