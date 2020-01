Commotion cérébrale | Un recul pour Brendan Gallagher?

Alors que les Canadiens de Montréal traversent peut-être leur pire périple de la saison, ils devront peut-être composer avec une autre absence de taille en vue du match contre les Sénateurs d’Ottawa samedi soir.

C’est que Brendan Gallagher ressentirait toujours des maux de tête à la suite de son retour au jeu jeudi soir lors de la défaite des siens contre les Oilers d’Edmonton.

Vendredi matin, on nous a confirmé qu’il devait rencontrer un spécialiste pour évaluer la question. Sa présence dans la formation est incertaine en vue de samedi.

On nous a toutefois annoncé que l’attaquant Matthew Peca serait prêt à effectuer un retour au jeu. Sa présence dans la formation samedi pourrait empêcher le rappel d’un joueur du club-école si l’absence de Gallagher se confirme dans les prochaines heures.

Selon les informations rapportées par Martin McGuire, Jeff Petry devrait être à son poste samedi, alors que Ben Chariot est de son côté incommodé par une blessure et ne devrait pas être présent lui non plus contre les Sénateurs.

Dans ces circonstances, c’est le Québécois Marco Scandella qui a obtenu la tâche d’évoluer aux côtés de Shea Weber sur la première unité défensive.



La formation des Canadiens à l'entraînement

Tatar - Danault - Kovalchuk

Lehkonen - Domi - Suzuki

Cousins - Kotkaniemi - Peca

Poehling - Thompson - Weise/Weal

Scandella - Weber

Kulak - Petry

Mete-Fleury

Price

Lindgren