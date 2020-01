«On est à bout de réponses» -Claude Julien

Le Canadien a perdu six de ses huit derniers matchs par la marque d’un but et les deux défaites encaissées par deux buts (Hurricanes et Oilers) l’ont été après une dernière réussite dans un filet désert.

« Peu importe les défaites, je ne pense pas qu’on a une équipe qui abandonne. C’est sûr qu’on ne gagne pas, mais ce n’est pas une équipe qui a baissé les bras et qui se présente à un match et qui se fait totalement dominer. On fait quand même notre travail. »