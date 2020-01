Un recrutement compliqué chez l’Impact

Le nouveau directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard, a avoué que certains dossiers du mercato hivernal « traînent en longueur ».

Il y a plusieurs raisons pour cela: le club a peu de place sous le plafond salarial, les places internationales sont limitées et la MLS possède des mécanismes particuliers qui font parfois accrocher les détails de certaines négociations.

« Je crois que nous avons sous contrat 6 ou 7 des joueurs les mieux payés ici à Montréal. (Joueurs qui n’ont pas l’étiquette de joueur désigné.) Des joueurs avaient des contrats garantis, d’autres des options qui s’enclenchaient automatiquement après un certain nombre de matchs. Je ne me plains pas, je savais dans quoi je m’embarquais quand je suis arrivé ici. »

Renard a parlé de « un à six » dossiers qui seraient tout près de se régler, mais que pour l’instant, rien n’était confirmé.

« Nous avons encore un peu de temps devant nous et nous allons tenter d’améliorer l’équipe le plus possible. Mais dans le soccer tout est dans les détails, et c’est pareil pour les négociations. »

Les cas d’Orji Okwonkwo, Ballou Jean-Yves Tabla et Zachary Brault-Guillard font partie des dossiers qui sont encore sur la table. Mais Renard s’est dit confiant de pouvoir les régler. Ces trois joueurs étaient en prêt avec l’Impact en 2019.

Départ de Bacary Sagna

Le club a confirmé le départ de Bacary Sagna. Renard a tenu à remercier Sagna pour ses services rendus. Mais son salaire, son âge et son statut de joueur international a pesé dans la décision.

Renard a insinué que le club aimerait se rajeunir lors des prochaines saisons, d’où le départ de Sagna. Pour l’instant, il semble que Clément Bayiha soit le joueur désigné pour jouer la position de défenseur latéral droit.

L’Impact a aussi confirmé que le club n’était pas en accord d’envoyer Anthony Jackson-Hamel jouer des matchs avec l’équipe du Canada. L’équipe acceptait de le voir s’entrainer, mais selon eux il était trop tôt pour le voir disputer des matchs, étant donné sa blessure de l’an dernier.

Pour ce qui est de Nacho Piatti, il entre à Montréal dès samedi.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports