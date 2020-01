Inactif mercredi soir, le CH a quand même «reculé»

Comme si la séquence de sept revers n'était pas suffisante, le Canadien perd des plumes même quand il ne joue pas.

Mercredi soir, les Maple Leafs ont ajouté un point en perdant en tirs de barrage face aux Jets de Winnipeg. Et les Flyers de Philadelphie ont même surpris les Capitals de Washington, 3-2.

Avec 52 points, les Flyers sont au plus fort de la course pour une des places en séries dans l'Est, un objectif qui glisse de plus en plus des mains du CH.