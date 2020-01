«On ne peut pas donner l'équipe aux jeunes tout de suite» -Dany Dubé

Quand on additionne le nombre de matchs disputés depuis le début de la saison par Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Cale Fleury et Nick Suzuki, on arrive à 127 parties durant lesquelles les quatre jeunes joueurs ont récolté 34 points. Et du nombre, Suzuki – qui va très bien – en a 26. Pas besoin de faire un dessin.

« Ils ne sont pas assez bons. «KK» aurait dû jouer dans les mineures l’an passé. S’il force la main à l’organisation, ce sera une bonne chose. Mais prenez le temps… Mais non… on les rentre (dans la ligue) et on dit qu’ils ne sont pas si bons que ça.