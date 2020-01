Vente des Alouettes: «On avait tout l'argent nécessaire» -Éric Lapointe

Lapointe admet qu'il est réellement très heureux de voir le dossier réglé et il a l'impression que les nouveaux propriétaires posent les bons gestes.

Mais quelle note donnerait-il à la gestion du commissaire Randy Ambroise dans ce dossier?

« Ouf! Bonne question, ça... Une vente, pas de vente, plus l'été, plus l'automne, plus les premiers choix qui sont perdus... La note ne devrait pas être trop forte. Mais... Mais il a réussi! Il a réussi. Dans le fond, le temps a été long, mais s'il met les bonnes personnes en place, la note va monter. Si ça fonctionne et qu'on entend les bons noms dans les prochains jours, on va lui donner un 8. »

Doit-on en déduire que Lapointe ne partirait pas cette semaine en voyage de golf avec Ambrosie?

« Ça dépend. S'il joue sur le foursome en avant, peut-être... »