«On était tout croche» -Claude Julien

Dire que l’entraîneur du Canadien de Montréal bouillait après la rencontre, mardi, après la défaite de 4-3 contre les Red Wings de Detroit relève de l’évidence.

On sentait que la marmite était sur le point d’exploser pour Claude Julien. Et plus le pourtant court point de presse se poursuivait, plus les réponses étaient cinglantes et acerbes.

« La chose que je retiens le plus dans cette situation… Tu gagnes 2-0. Tu encaisses un but à la fin d’une punition, pour leur donner un défi d’un but avant la troisième…