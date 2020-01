Septième défaite d'affilée: la descente aux enfers se poursuit

La descente aux enfers du Canadien s’est poursuivie, mardi, à Detroit, lorsque les Red Wings ont vaincu la formation montréalaise 4 à 3, prolongeant ainsi à sept la séquence de défaites du Tricolore.

C’est un but de Filip Zadina avec moins de quatre minutes à jouer à la troisième période qui a coûté le match au Canadien (18-19-7, 43 points) qui n’a pas remporté de victoire depuis le 23 décembre.

Artturi Lehkonen (10e), en désavantage numérique, Nick Suzuki (8e), en avantage numérique de deux hommes, et Victor Mete (4e), à forces égales, avaient permis au Canadien d’avoir les devants 3-2 à mi-chemin du dernier engagement, mais Frans Nielsen (2e et 3e), avec son deuxième de la soirée, et Zadina (5e) ont fait basculer le match en faveur de l’équipe locale.

Robby Fabbri (11e) a inscrit l’autre but des Red Wings, la pire équipe de la LNH, qui bat néanmoins le Canadien pour la troisième fois de la saison.

Rien qui n'augure bien pour jeudi, lorsque les puissants Oilers d'Edmonton seront au Centre Bell.

À court d'un homme

Il a fallu attendre la 13e minute de jeu avant de voir une équipe s'inscrire à la marque. Lors d'une supériorité numérique des Red Wings, Artturi Lehkonen a subtilisé la rondelle à Filip Hronek à la ligue bleue du Tricolore et il a déjoué le gardien Jonathan Bernier à l'aide d'une belle feinte au terme d'une échappée.

Le Canadien a doublé la mise en deuxième, cette fois, en avantage de deux hommes. Nick Suzuki s'est emparé d'une rondelle libre après un tir de Max Domi. Ilya Kovalchuk a ainsi obtenu un deuxième point avec le Tricolore.

Le troisième but du match sera lui aussi inscrit en situation d'avantage numérique. Mais cette fois, en faveur des Red Wings. Un but de Frans Nielsen. Et ces derniers ont créé l'égalité en début de troisième période lorsque Robbi Fabbri a déjoué Charlie Lindgren avec un tir précis après seulement 51 secondes de jeu. Ce but a définitivement fait tourner le vent.

Victor Mete a redonné les devants aux siens lorsque la rondelle qu'il a touchée en dernier a été déviée par Hronek dans son propre filet, mais l'avance du Canadien a été éphémère. Nielsen et puis Zadina ont couronné la remontée des leurs en fin de période.