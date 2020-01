Canadien 3 Red Wings 3 (troisième période)

Le Canadien de Montréal est à Detroit, ce soir, afin d'y affronter les Red Wings.

L'objectif du Tricolore (18-18-7, 43 points) est limpide: mettre un terme à une vilaine séquence de six défaites.

Sur papier, la tâche semble - presque - facile face aux Red Wings (10-30-3, 23 points), la pire équipe de la LNH. Mais les Red Wings ont déjà battu le Canadien deux fois cette saison.

Charlie Lindgren est devant le filet de la formation montréalaise.

À court d'un homme

Il faut attendre la 13e minute de jeu avant de voir une équipe s'inscrire à la marque. Lors d'une supériorité numérique des Red Wings, Artturi Lehkonen subtilise la rondelle à Filip Hronek à la ligue bleue du Tricolore et il s'échappe devant le gardien Jonathan Bernier qu'il déjoue à l'aide d'une belle feinte.

Le Canadien double la mise en deuxième période, cette fois, en avantage de deux hommes. Nick Suzuki s'empare de la rondelle libre après un tir de Max Domi et il inscrit son huitième but de la saison. Ilya Kovalchuk obtient un deuxième point avec le Tricolore.

Le troisième but du match sera lui aussi inscrit en situation d'avantage numérique. Mais cette fois, en faveur des Red Wings. Un but de Frans Nielsen. Et ces derniers créent l'égalité en début de troisième période lorsque Robbi Fabbri déjoue Lindgren avec un tir précis après 51 secondes de jeu.

L'égalité sera éphémère. Victor Mete redonne les devants aux siens lorsque la rondelle qu'il a touchée en dernier est deviée par Hronek dans son propre filet. L'avance du Canadien le sera tout autant quand Nielsen marque son deuxième de la soirée.

Plus de détails à venir...