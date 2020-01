Où s’en va la carrière de Ballou?

Le milieu de terrain québécois Ballou Jean-Yves Tabla a connu un début de carrière chez les professionnels teinté d’accrochages et à l’aube de sa cinquième saison chez les pros, on se demande bien où s’en va sa carrière.

Au moment d'écrire ces lignes, il n’est toujours pas confirmé que Ballou s’alignera avec l’Impact en 2020. Mais en plus, on apprend qu’il a décliné l’invitation d’Équipe Canada, qui tient présentement un camp d’entraînement en Californie, où se tiendront trois matchs cruciaux pour la poussée du Canada vers une potentielle qualification pour la Coupe du monde 2022.

Des raisons personnelles l’auraient poussé à prendre cette décision.

L’historique de sa carrière

Après sa première saison chez les pros en USL avec le FC Montréal, Ballou fait le saut avec l’équipe première en 2017 sous les ordres de Mauro Biello. Il jouera cette année-là 24 matchs, marquant trois buts. Un bon début pour Ballou qui n’a que 18 ans à ce moment.

Sauf que l’année se termine mal: le jeune homme fait la grève avant la fin de la saison, pour tenter de forcer la main de l’Impact de l’envoyer sous d’autres cieux. Le geste n’est pas bien reçu par le club, et avec raison. Il jouera très peu en fin d’année, suite à cette décision que plusieurs ont qualifiée d'«immature».

Durant l’hiver, l’Impact exaucera le souhait de Ballou, l’envoyant au FC Barcelone. Un transfert influencé en partie par l’ancien grand de l’Impact Didier Drogba. Il jouera un total de 30 matchs avec le FC Barcelone B, avant d’être prêté à Albacete Balompié, là où il ne jouera que deux matchs, étant souvent laissé de côté.

Lors de la fenêtre estivale 2019, l’Impact sortira Ballou de cette impasse, l’obtenant dans un prêt. Tabla rentre au bercail, mais le mariage avec Rémi Garde semblait bousillé d’avance, lui qui n’appréciait pas trop les joueurs avec ce type d’historique.

Dès son premier match, Ballou n’en donne pas suffisamment aux yeux de Garde, et ce dernier le montre du doigt lors du point de presse d’après-match, disant de lui qu’il doit en donner plus. Un commentaire qui semblait prématuré aux yeux de plusieurs, mais qui a pris son sens quelques jours plus tard.

Quelques semaines passent et Garde est remplacé par Wilmer Cabrera. Quelques jours seulement dans le règne de Cabrera, Ballou arrive en retard à un entraînement important, la veille du premier match de la finale du championnat canadien contre Toronto. Un match dans lequel le Québécois doit occuper un rôle de partant.

Il est mis de côté par Cabrera aussi et ne jouera plus une seule minute du reste de la saison.

Lors de son bilan de fin de saison, Ballou dira que « les gens doivent se rappeler qu’il n’a que 20 ans et qu’il va faire des erreurs », commentaire qui n’a pas plu aux amateurs qui auraient préféré l’entendre faire son mea culpa.

Ballou est protégé par l’Impact lors de l’entre-saison 2019-2020, ce qui laisse présager un retour à Montréal en 2020, mais rien n’est moins sûr. Ballou a encore fait des siennes sur les médias sociaux cet hiver, publiant une vidéo de lui-même, s’entraînant avec un maillot du Toronto FC. Pas le geste le plus brillant de sa part.

Impossible de savoir exactement pourquoi Ballou a refusé l’invitation du Canada, mais c’est une autre belle chance qui s’envole pour lui. Une autre chance de démontrer à tous qu’il s’en va dans la bonne direction.

Ballou n’avait pas été invité par le Canada depuis belle lurette, et demain ne sera probablement pas la veille où il recevra un autre coup de téléphone, lui qui avait mis des années à décider si oui ou non il désirait jouer pour le Canada. Ballou réfléchissait aussi à la possibilité de se joindre à la Côte d’Ivoire, même si c’est avec le Canada qu’il avait fait tout son cheminement de footballeur.

Jackson aussi reçoit l’appel du Canada

Le camp que tient présentement les Canadiens ne tombe pas dans une fenêtre internationale de la FIFA. Les clubs ont donc le luxe de ne pas laisser partir leur joueur. Les athlètes ne sont pas non plus obligés d’accepter l’invitation, comme on vient de l’expliquer dans le cas de Tabla.

C’est pour cette raison aussi que les Jonathan David, Alphonso Davies et Lucas Cavallini manqueront à l’appel. En leur absence, le Canada avait besoin de joueurs. C’est comme ça que tout comme Ballou, Anthony Jackson-Hamel a vu son téléphone sonner pour la première fois depuis longtemps.

Et même si Jackson aurait bien aimé se joindre au Canada, l’Impact n’a pas cru bon l’envoyer. Le Bombardier de Limoilou a terminé la dernière saison sur la liste des blessés et l’Impact ne le croit pas encore prêt à disputer des matchs. Dommage pour Jackson qui aurait pu profiter de ces matchs amicaux pour retrouver la confiance et prendre de l’avance sur le camp montréalais qui débute le mardi 14 janvier.

Il y aura cependant trois représentants de l’Impact qui y seront: les milieux de terrain Samuel Piette et Shamit Shome, ainsi que le gardien James Pantemis.

Ça commence mardi soir face à la Barbade

Dès ce soir à Irving en Californie, le Canada affronte la Barbade, un pays qui est classé 162e au monde. Un deuxième duel entre les deux pays aura lieu vendredi soir.

Le Canada terminera ce périple le mercredi 15 janvier face à l’Islande, qui est classée 39e au monde.

Le Canada pourchasse désespérément la sixième place en Concacaf, donnant accès au tournoi hexagonal, qui pourrait mener à une qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Présentement, le Canada est septième dans la Concacaf, 15 points derrière le Salvador qui détient la dernière place donnant accès au Hex. Advenant trois victoires dans les matchs mentionnés plus haut, le Canada gagnerait six points, pour s’approcher à 9 points du Salavador.

Le Canada aura ensuite une dernière chance de creuser l’écart lors de la fenêtre internationale de mars, où d’autres matchs seront disputés.

C’est le classement du 30 juin prochain qui déterminera le classement final et quels pays entreront dans le tournoi du Hex qui débutera l’automne prochain.

Si le Canada n’entre pas dans le Hex, il devra participer à un tournoi interminable, l’opposant à tous les autres pays de la Concacaf non qualifiés. Un périple long où les chances de voir le Canada atterrir au Qatar en 2022 sont presque nulles.