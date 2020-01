Le CH à la recherche d’une 1re victoire en 2020

Le Canadien de Montréal dispute un deuxième match en deux soirs, alors qu'il affronte les Red Wings à Détroit, mardi soir.

Au lendemain d’une défaite de 3-2 contre les Jets de Winnipeg, le Canadien tentera de mettre fin à série de six défaites consécutives, alors qu’il affronte les Red Wings à Détroit, mardi soir.

Le CH tentera également de remporter une première victoire en 2020, lui qui a subi des défaites contre le Lightning de Tampa Bay (2 janvier) et les Penguins de Pittsburgh (le 4 janvier).

Une proie facile les Red Wings?

En consultant le classement général, on pourrait penser que les Red Wings (10-30-3; 23 points) seront une proie facile pour le Canadien (18-18-7; 43 points). La troupe de Jeff Blashill trône au dernier rang de la LNH, soit 13 points derrière ses plus proches rivaux, les Devils du New Jersey (15-20-6; 36 points).

Mais lors des deux duels entre les deux équipes cette saison, les Red Wings ont eu gain chaque fois : victoire de 2-1 le 14 décembre et victoire de 4-2 le 10 octobre.