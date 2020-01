Claude Julien se porte à la défense de Nick Suzuki

Dimanche, lors de son point de presse, l’entraîneur est revenu sur le travail de ses joueurs lors du match de la veille.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter le travail de sa troupe, il a convenu que son équipe travaille fort qu’elle commet de graves erreurs qui sont coûteuses.

Samedi soir, le Canadien de Montréal se retrouvait en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh et à trois contre trois, les changements deviennent tellement importants. Malheureusement pour la recrue Nick Suzuki, le jeune homme l’a appris à ses dépens.

Lorsqu’il a quitté la glace pour retourner au banc, les Penguins récupéraient la rondelle et se sont lancés dans la zone du CH à 3 contre 2. On connaît la suite, Carey Price est gêné par le patin de l’attaquant Teddy Blueger et Brandon Tanev envoie la rondelle au fond du filet.

Suzuki n’aurait donc pas dû changer à ce moment de la prolongation et attendre que son équipe ait le plein contrôle de la rondelle et soit en progression vers la zone adverse tout au moins.

Notre journaliste Martin McGuire a soulevé l’erreur de Suzuki, mais Claude Julien n’a pas hésité une seconde à se porter à sa défense soutenant qu’il n’était pas le seul à avoir commis la même erreur.