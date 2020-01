Un but controversé coule le CH en prolongation

Les Penguins de Pittsburgh se sont sauvés avec la victoire dans leur rencontre face aux Canadiens de Montréal en prolongation samedi soir sur un but controversé de Brandon Tanev, alors que Teddy Blueger accroche littéralement la jambière de Carey Price sur la séquence en passant à l'intérieur de son demi-cercle à la suite de son lancer et lui fait perdre l’équilibre. Tanev récupère le disque à ce moment et le loge dans une cage béante.

Montréal est toutefois la première équipe à s’inscrire au pointage. Lors d’un dégagement en milieu de période, Nick Suzuki fonce en fonce en zone de Pittsburgh et remet derrière à Max Domi qui transfère à Artturi Lehkonen qui déjoue Matt Murray d’un tir précis. Montréal prend les devants 1 à 0.

Les Penguins ne tardent par contre pas pour répliquer. Seulement 46 secondes plus tard, Zach Aston-Resse profite d’un revirement et il déjoue habilement Carey Price du côté du bâton. Retour à la case départ, c’est 1 à 1.



Le CH reprend les devants en début de deuxième période lorsqu’Arturri Lehkonen harponne une rondelle devant le filet adverse et trompe la vigilance du gardien Matt Murray pour redonner une avance d'un but au Tricolore. 2 à 1 Montréal.

Les Penguins créent l’égalité en début de troisième période lorsque Bryan Rust fait dévier un tir de Jack Johnson derrière le filet, mais reprend la rondelle de l’autre côté du filet et déjoue Carey Price qui n’a jamais pu effectuer de déplacement latéral pour bloquer le lancer. C’est l’égalité à nouveau.

L'égalité persiste ensuite jusqu'en prolongation et survient ensuite le fameux but controversé qui donne la victoire aux Penguins.

Le défenseur Marco Scandella, arrivé vendredi à Montréal, faisait ses débuts avec le Canadien et jouait aux côtés de Cale Fleury sur la troisième paire de défenses.

L’attaquant Ilya Kovalchuk n'était de son côté pas de la formation ce soir, alors qu’il attend toujours de participer à son premier entraînement avec le Tricolore. Il a toutefois rencontré les médias samedi après-midi.

Le Canadien recevra maintenant la visite des Jets de Winnipeg lundi soir à Montréal.



La formation des Canadiens

Tatar – Danault – Cousins

Lehkonen – Domi – Suzuki

Poehling – Kotkaniemi – Weal

Vejdemo – Thompson – Weise

Chiarot – Weber

Mete – Petry

Scandella – Fleury

Price

Lindgren