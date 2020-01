«Le Canadien pourrait bien rater les séries encore 4 saisons sur cinq» - Ron Fournier

«Je m’attendais à mieux du Canadien. Évidemment, personne ne savait en début de saison que l’équipe serait aux prises avec autant de blessés : Jonathan Drouin, Paul Byron, Victor Mete, Joel Armia, Brendan Gallagher... On n’a déjà pas suffisamment de bons joueurs, alors c’est ça. Depuis l’absence de Drouin et de Byron, le Canadien joue environ pour ,300! On n’a pas de Kucherov, Panarin, McDavid, Draisaitl qui peut marquer le but important. C’est malheureux. Les joueurs du Canadien se défoncent depuis le début de la saison. Ils donnent ce qu’ils peuvent, mais ils ont la langue qui traîne au sol. [...] Le Canadien pourrait rater les séries éliminatoires encore 4 saisons sur cinq. C'est à cause de bien des affaires, dont les échecs lors du repêchage.»