Éliminatoires de la NFL: les favoris vont-ils prévaloir?

Premier weekend éliminatoire de la NFL avec la présentation de quatre matchs.

Est-ce que les favoris vont l’emporter? Il faut peut-être tenir compte ici que les favoris ne sont pas nécessairement les équipes qui accueillent le match.

Équipe repêchée, les Bills de Buffalo (10-6) se rendront à Houston pour y affronter les Texans (10-6). Avec la qualité de leur unité défensive qui n’a accordé que 24 points dans un match une seule fois cette année et une équipe qui s’illustre à l’étranger (6-2), les Bills semblent avoir tous les outils en mains pour accéder au deuxième tour éliminatoire pour la première fois depuis 1995.

Méconnaissables en fin de calendrier, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (12-4) accueilleront les Titans du Tennessee (9-7), la seconde équipe repêchée de l’Association américaine. Il y a un mois, personne n’aurait douté de l’issue de cette rencontre. Mais avec un Tom Brady qui ne joue pas très bien, son vis-à-vis Ryan Tannehill qui s’illustre et le meilleur porteur de ballon (Derrick Henry, 1,540 verges au sol) dans le camp des Titans, une victoire de ces derniers ne serait pas une si grosse surprise que ça. Mais vaincre les Patriots à domicile en séries n’est pas à la portée de tout le monde.

Dimanche, les Vikings du Minnesota (10-6) se rendront affronter les Saints, à La Nouvelle-Orléans (13-3). Après la saison que Drew Brees vient de s’offrir, il semble improbable de voir les Vikings créer une surprise de ce côté.

Le 24 novembre, les Seahawks de Seattle (11-5) ont vaincu les Eagles, à Philadelphie (9-7). L’histoire devrait se répéter en fin de semaine. Les Eagles, amochés, ont remporté de peine et de misère le titre de la plus faible section de la NFL et les Seahawks ont une exceptionnelle fiche de 7-1 à l’étranger.