Patrick Boivin n'est plus le président des Alouettes

Patrick Boivin n'est plus le président et chef de la direction des Alouettes de Montréal.

La Ligue canadienne de football (LCF) en a fait l'annonce, vendredi, par l'entremise d'un communiqué laconique. Boivin occupait les deux postes depuis le mois de décembre 2016.

« La LCF remercie monsieur Boivin de sa contribution et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets. David Goldstein, le chef des opérations de la Ligue, occupera le poste par intérim jusqu’à ce qu’un nouveau président et chef de la direction soit désigné à Montréal. La LCF exploite la franchise des Alouettes durant le processus visant à identifier et à mettre en place un nouveau propriétaire. »

La Ligue canadienne est propriétaire des Alouettes depuis le mois de mai.