«On était la meilleure équipe sur la glace» -Claude Julien

«On aurait aimé avoir l’étincelle pour faire la différence, mais ce ne fut pas le cas. […] Je ne pense pas que cette équipe-ci m’ait désappointé avec un manque d’efforts cette saison, si ce n’est du match à Dallas. Mais ce soir on a travaillé fort. On était la meilleure équipe sur la glace, n’importe qui qui a vu le match va être d'accord avec ça. On avait beaucoup de joueurs de Laval et on n’a pas pu profiter de nos chances. On a fait face à un gardien en pleine possession de ses moyens.»