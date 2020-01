Mike Reilly fait ses valises et Bergevin acquiert Marco Scandella

Les Canadiens de Montréal ont procédé à deux transactions jeudi soir tout juste avant la rencontre contre le Lightning de Tampa Bay.

Tout d’abord, Marc Bergevin a envoyé le défenseur de soutien Mike Reilly aux Sénateurs d’Ottawa en retour d’un choix de 5e tour en 2021 et de l’attaquant Andy Sturtz qui évoluait dans la Ligue américaine avec le club-école des Sens à Binghamton.

Bergevin a aussi fait l’acquisition d’un défenseur gaucher alors qu’il a transigé avec les Sabres de Buffalo en leur envoyant un choix de quatrième tour en 2020, acquis préalablement par le CH des Sharks de San Jose, afin de mettre la main sur le Québécois Marco Scandella.

Le Québécois qui a été repêché au 55e rang en 2008 par le Wild du Minnesota évoluait pour les Sabres de Buffalo depuis 2017 et souhaitera relancer sa carrière avec le Canadien alors qu’il n’a amassé que 3 buts et 9 points seulement cette saison et qu’il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison.

Marco Scandella commande actuellement un salaire annuel de quatre millions de dollars et termine un contrat de 5 ans qui lui a permis de cumuler 20 millions de dollars.