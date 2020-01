Canadiens de Montréal 1 - Lightning de Tampa Bay 2 (2e période)

Carey Price est à l’origine d’une mauvaise remise en milieu de première période entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay lorsque, de l'arrière du filet, il remet directement la rondelle sur le bâton de Brayden Point, qui n’en demandait pas tant, et remet sans attendre à Nikita Kucherov qui dépose la rondelle dans une cage abandonnée. Le Lightning reprend les devants 2 à 1.



Il n’aura toutefois fallu que 42 secondes pour que le Lightning de Tampa ne prenne les devants dans la rencontre contre les Canadiens de Montréal. Erik Cernak décoche un tir des poignets qui dévie tout d'abord sur Anthony Cirelli, puis sur Steven Stamkos avant de tromper la vigilance de Carey Price. Le Lightning prend les devants 1 à 0.



Le Canadien réplique toutefois en fin d’avantage numérique à peine six minutes plus tard lorsque Jeff Petry récupère une rondelle remise par Nick Cousins avant de prendre son temps pour y aller d’un tir d’une précision chirurgicale dans la lucarne opposée et mystifier le gardien Andrei Vasilevski. L’égalité est créée.



Les Canadiens reçoivent ce soir le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell alors que la troupe de Claude Julien souhaite mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives et venger leur défaite à Tampa Bay samedi dernier.

Le Tricolore s’était incliné par la marque de 5 à 4 contre l’équipe de John Cooper.

Montréal a perdu les services de Brendan Gallagher lors du dernier match et a dû rappeler le vétéran Dale Weise pour combler la perte du fougueux attaquant.

C’est toutefois Nick Cousins qui obtient la tâche de compléter le trio de Phillip Danault et de Tomas Tatar alors que Weise complétera le quatrième trio aux côtés de Lukas Vejdemo et de Nate Thompson.

Le prochain match des Canadiens aura lieu samedi soir alors qu’ils recevront la visite d’Alex Galchenyuk et des Penguins de Pittsburgh.



Formation des Canadiens

Tatar – Danault – Cousins

Lehkonen – Domi – Suzuki

Poehling – Kotkaniemi – Weal

Vejdemo – Thompson – Weise

Chiarot – Weber

Kulak – Petry

Mete – Fleury

Price

Lindgren