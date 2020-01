Les prévisions de l'année 2020 dans la LNH

On tourne ce soir la page sur l’année 2019 et on entamera l’année 2020 dès demain. Martin McGuire et Dany Dubé sont revenus ensemble sur les éléments à surveiller en 2020 dans la LNH.

Qui seront les joueurs susceptibles de marquer 100 points?

Y’aura-t-il plusieurs joueurs qui marqueront plus de 50 buts cette saison?

S’il y a une équipe capable de récidiver après leur conquête de la saison dernière, les Blues de St-Louis pourraient réaliser l’exploit cette saison.

Quelles équipes décevront leurs partisans cette saison selon nos experts? S’il n’en tient qu’à Dany Dubé ce sera les Islanders de New York.

Alex Ovechkin pourrait être l’homme des records en 2020. Reste seulement à voir combien de temps il jouera encore dans la LNH lui qui a laissé planer le spectre d’une éventuelle retraite.