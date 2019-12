Combat en Chine | Beterbiev pourrait abandonner sa ceinture de l'IBF

Alors que l’équipe d’Artur Beterbiev souhaitait tenir son combat de défense obligatoire pour sa ceinture des mi-lourds de l’IBF à Montréal ou à Québec, c’est plutôt le promoteur de son aspirant obligatoire, Meng Fanlong, qui a remporté l’appel d’offres et prévoit plutôt organiser ce duel en Chine.

En discussion avec Jérémie Rainville, notre collègue Jacques Thériault, descripteur des combats de boxe présentés sur les ondes du 98,5 Sports, a apporté un bémol quant à la participation de Beterbiev à cette défense obligatoire.

Artur Beterbiyev est un boxeur russe d’origine tchétchène et est de confession musulmane et sachant comment sont traités les Ouïghours, la minorité musulmane chinoise, il serait plus que surprenant que le boxeur accepte d’aller combattre en Chine.

Se faisant, Jacques Thériault explique qu’il sera fort probable que Beterbiev abandonne littéralement son titre de l’IBF pour ne se concentrer que sur la défense de son titre de la WBC.

Rien n’est encore coulé dans le béton, mais tout porte à croire qu’à moins d’un retournement de l’IBF, Beterbiev ira dans cette direction et privilégierait un combat à Québec le 28 mars au Centre Vidéotron.