Le CH termine l'année avec une troisième défaite consécutive

Charlie Lindgren et les joueurs des Canadiens ont bien tenté de quitter la Caroline du Nord avec au moins un point, mais les dieux du hockey en avaient décidé autrement en ce dernier match du Tricolore en 2019. La troupe de Claude Julien a vu les Hurricanes prendre les devants à deux reprises dans la rencontre et n'a finalement jamais pu revenir de l'arrière, si ce n'est d'un but refusé à Ryan Poehling en troisième qui aurait tout changé pour les Montréalais.

À peine deux minutes de jeu ont toutefois été nécessaires en première période pour que les Canadiens de Montréal accordent le premier but du match en désavantage numérique. Sebastian Aho redirige avec brio une rondelle en hauteur derrière Charlie Lindgren d'un coup de bâton en l'air. On a bien pensé que la rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise, mais le but est finalement accordé après la révision. 1 à 0 Caroline.

Moins de deux minutes plus tard, le Tricolore réplique à la suite d’un revirement en défensive chez les Hurricanes. Max Domi s’empare du disque dans l’enclave et déjoue Petr Mrázek d’un tir précis dans la lucarne. L’égalité est créée.

Les Hurricanes brisent l’égalité en milieu de deuxième période lors d’une descente en territoire montréalais, Teuvo Teravainen remet à Brett Pesce qui s’empresse de remettre à Erik Haula qui déjoue Charlie Lindgren dans un tic-tac-toe digne des jeux de la semaine. La Caroline reprend les devants 2 à 1.

Immense perte pour le Canadien en fin de deuxième période quand l'attaquant Brendan Gallagher est renversé par Jordan Staal et entre ensuite accidentellement en contact avec le genou de Ben Chiarot qui l’atteint directement au visage avant que sa tête ne frappe lourdement la glace. Gallagher prend ensuite beaucoup de temps pour se relever et retraite directement au vestiaire pour vraisemblablement subir les examens du protocole des commotions cérébrales de la LNH.