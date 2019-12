Les Allemands sont impressionnants, selon Bruno Gervais

«La mondialisation du sport rend le jeu encore plus rapide. Il y a beaucoup d’habiletés du côté des Allemands. Partout, c’est basé sur la vitesse. Avant en Amérique du Nord, la tendance était plus du jeu rapide et en Europe, du jeu plus relié au patin. […] Maintenant, il y a de plus en plus de bons programmes et l’Allemagne s’est démarquée depuis sa médaille d’argent aux derniers Jeux olympiques.»