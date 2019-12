Mondial junior | Victoire de 4 à 1 du Canada contre l'Allemagne

Au Championnat mondial de hockey junior, le Canada a pris la mesure de l’Allemagne par la marque de 4 à 1 lundi matin et a pu laisser derrière la gênante défaite de 6 à 0 contre la Russie samedi.

Trois joueurs du Canada ont d’ailleurs inscrit un but et une passe lors de la rencontre. Il s’agit de Nolan Foote, de Liam Foudy et de Ty Dellandrea. L’autre but du Canada a été inscrit par Calen Addison.

Cette victoire était d’ailleurs la première victoire du gardien de but Joel Hofer à son premier départ sur la scène internationale.

Après trois matchs, les Canadiens compilent une fiche de deux victoires et une défaite.

La position finale du Canada au cours de la première phase du tournoi sera déterminée par le résultat du match entre les États-Unis et la République tchèque.