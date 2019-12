Montréal 4 Tampa Bay 5 (Marque finale)

Jordan Weal marque un but en avantage numérique avec moins de 90 secondes à jouer en troisième période pour redonner espoir au CH.

Le Lightning ne perd pas de temps pour reprendre une priorité de deux buts grâce à Anthony Cirelli qui fait dévier un tir de Victor Hedman dans le fond du filet des Canadiens en début de troisième période.

Tout de suite après un temps d'arrêt demandé par Claude Julien, le défenseur Ben Chiarot réduit le déficit des Canadiens à un but en poussant un retour de lancer de Brendan Gallagher dans le fond du but du Lightning.

Alex Killorn inscrit son deuxième but du match pour donner une avance de deux buts à son équipe. Celui-ci a complété un jeu fabriqué par Anthony Cirelli.

Mitchell Stephens profite de l'espace devant lui pour monter une pièce de jeu de deux contre un et il complète la séquence en inscrivant son premier but dans la LNH. Tampa prend les devants pour la première fois dans la rencontre.

Steven Stamkos a décoché qui a d'abord frappé la baie vitrée derrière Price pour revenir dans le demi-cercle du gardien. Le numéro 91 du Lightning a après coup récupéré son propre retour pour l'envoyer dans le fond du but.

Le Lightning a profité de son rythme créé en fin de première période pour rapidement égaler la marque en début de deuxième engagement.

Le CH a toutefois largement eu les dessus au chapitre des tirs au but à 20 contre 10.

Alex Killorn réduit l'écart du Lightning à un but avec moins d'une minute à compléter au premier engagement. Il complète un jeu sur un retour de lancer de Ryan McDonagh.

Max Domi marque le deuxième but du CH avec un lancer qui a d'abord touché la barre horizontale pour par la suite revenir à l'intérieur de la ligne de but. Le but a été accordé plus tard puisque les gens de la LNH ont révisé le jeu et la sirène s'est fait entendre. Le numéro 13 du CH remplit le fond du filet dans un quatrième match de suite.

Jesperi Kotkaniemi ne perd pas de temps pour inscrire son nom sur la feuille de pointage à son retour au jeu alors qu'il donne les devants aux Canadiens en battant le gardien Vasilevsky d'un lancer dans le haut du filet. Il marque son quatrième but de la saison.

Les Canadiens de Montréal mettront fin à leur congé obligatoire du temps des fêtes en effectuant un voyage en Floride.

La troupe de Claude Julien affronte ce soir le Lightning de Tampa Bay.

L'attaquant Jesperi Kotkaniemi effectue un retour au jeu, alors qu’il évolue au centre du troisième trio, aux côtés de Nick Cousins et de Jordan Weal.

C'est un premier match pour le jeune Finlandais depuis le 5 décembre. On se rappelle tous de la commotion cérébrale qu’il a subie après un geste salaud de Nikita Zadorov lors de rencontre opposant le Canadien à l'Avalanche du Colorado.

Si le retour au jeu de Kotkaniemi est une bonne nouvelle, le Bleu-Blanc-Rouge compose avec l’absence de Joel Armia qui sera absent pour plusieurs semaines en raison d’une blessure à une main. Il a reçu un coup de bâton de la part du défenseur Nathan Beaulieu lors de la rencontre contre les Jets de Winnipeg il y a quelques jours.

Le CH présente un dossier de 18-13-6 pour 42 points en 37 matchs. Son adversaire, le Lightning, a une fiche de 18-13-4 en 40 points en 35 matchs, soit deux points en arrière du Tricolore avec deux matchs en mains.

Carey Price est devant le filet du Tricolore. Il a une fiche de 16-11-0 en 27 matchs avec une moyenne de buts alloués de 2.86 et un taux d'efficacité de 0,906.

Dans le camp du Lightning, Andrei Vasilevsky est l'homme de confiance de Jon Cooper. Il maintient un dossier de 15-9-2 en 26 matchs, avec une moyenne de buts alloués de 2.81 et un taux d'effiacité de 0,908.



La formation des Canadiens

Tatar – Danault – Gallagher

Lehkonen – Domi – Suzuki

Cousins – Kotkaniemi – Weal

Poehling – Thompson – Barber

Chiarot – Weber

Kulak – Petry

Mete – Fleury

Price

Lindgren