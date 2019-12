Association américaine: à qui la dernière place en séries?

Le dernier week-end du calendrier 2019 de la NFL ne proposera guère de suspense dans l’Association américaine où l’on connaît déjà l’identité de cinq des six formations qui participeront aux séries.

Les Ravens de Baltimore (13-2) – qui termineront au premier rang de l’association peu importe les résultats du week-end -, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (12-3), les Chiefs de Kansas City (11-4) et les Texans de Houston (10-5) sont tous champions de leurs sections respectives. Les Bills de Buffalo (10-5), quant à eux, sont qualifiés en tant qu’équipe repêchée.

Donc, à qui la dernière place?

Les Titans du Tennessee (8-7) n’ont qu’à vaincre les Texans pour accéder aux éliminatoires. Les Steelers de Pittsburgh (8-7), qui jouent contre les Ravens, doivent l’emporter et espérer une défaite des Titans.

Tant les Titans que les Steelers jouent contre une équipe qui va reposer une foule de joueurs-clés, ce qui les avantage, mais ils devront quand même triompher à l’étranger.

Les Raiders (7-8) peuvent encore espérer, mais ils doivent vaincre les Broncos à Denver et ils ont besoin de défaites des Titans et des Steelers et d’une victoire des Colts d’Indianapolis (7-8). Ça commence à faire beaucoup...