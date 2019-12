Début du Championnat du monde de hockey junior: Le Canada face aux États-Unis

Équipe Canada

On pourra notamment voir à l’œuvre l'attaquant québécois Alexis Lafrenière, considéré comme le meilleur espoir en vue du repêchage de la LNH. En 2018, il avait joué à Vancouver, mais son temps d’utilisation par l'entraîneur avait alors été relativement modeste.

Quatre autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec feront partie de l’équipe canadienne présente en République tchèque.

Mentionnons que deux joueurs de la LNH ont été prêtés à l'équipe canadienne, soit le capitaine ontarien Barrett Hayton, et le Montréalais Joseph Veleno.

Bien entendu, de nombreux amateurs du Canadien de Montréal auront à l'oeil l'attaquant Cole Caufield, qui jouera pour les États-Unis. Celui-ci est un espoir du Tricolore.

En plus du Canada, des États-Unis et de la Russie, le Groupe B est composé de la République tchèque et de l'Allemagne. Les matchs de ce groupe seront disputés à Ostrava.

Le groupe A, lui, renferme la Suède, la Finlande, la Suisse, la Slovaquie et le Kazakhstan. Les formations s’affronteront dans la ville de Trinec.

La ronde préliminaire du tournoi aura lieu jusqu'au 31 décembre. Ensuite, les parties de quarts de finale sont prévues le 2 janvier. La finale sera quant à elle disputée le 5 janvier.

Le Canada a remporté sa dernière médaille d'or en 2008.