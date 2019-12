«On est allés au filet ce soir» - Claude Julien

Ce que le début de match ne laissait pas présumer. Encore une fois, le Canadien a cédé le premier but de la rencontre. Et n'eut été de Carey Price, il aurait encaissé bien plus qu'un but dans les 15 pemières minutes de jeu.

« Le premier dix minutes était un peu laborieux, mais une fois qu’on a trouvé nos jambes, on a pris le contrôle du match », a noté Julien.

C'est durant cette séquence que les Jets, qui débordaient le Canadien de toutes parts, ont inscrit ce qu'ils pensaient être le premier but de la rencontre. Comme c'est arrivé plusieursfois récemment, Julien a contesté le but en raison d'un apparent hors-jeu et la reprise il a donné raison. Mais il a minimisé la prise de risque, cette fois.

« Je pense que c’est assez évident. Ce n’était pas une contestation serrée ou difficile. Avec le début de match qu’on avait, on avait besoin de ce break. »

Max Domi a incrit un but à la suite d'un effort soutenu et il a servi une passe magistrale à Artturi Lehkonen pour une autre réussite. L'entraîneur n'a pas caché sa satisfaction.

« Max a connu un bon voyage. Offensivement, il a été beaucoup mieux. On en avait besoin, de ce côé-là. Sa confiance semble revenir avec la rondelle. »